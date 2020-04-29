Нелегалов-афганцев и украинца с рацией задержали на границе со Словакией: видео

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По данным Госпогранслужбы, из 11 задержанных - семь несовершеннолетних

На Закарпатье пограничники задержали группу нелегалов-афганцев. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

11 иностранцев остановил вчера вечером в горах вблизи населенного пункта Гута патруль отдела Ужгород.

По данным Госпогранслужбы, две семьи иностранцев планировали незаконно пересечь границу в Словакию. Из 11 задержанных - семь несовершеннолетних. "Они назвались гражданами Афганистана и сообщили, что документы у них забрали организаторы нелегальной путешествия", - отметили в пресс-службе.

Пограничники задержали нелегалов на Закарпатье

Фото: dpsu.gov.ua

Гражданство нескольких из задержанных удалось подтвердить быстро, поскольку пограничники уже задерживали их раньше.

Недалеко от места обнаружения нелегалов, пограничники задержали вероятного проводника - гражданина Украины с рацией.

Всех правонарушителей доставили в пограничное подразделение. После установления лиц, иностранцы будут привлечены к ответственности по ч.2 ст. 204-1 КУоАП (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины).

В Госпогранслужбе уточнили, что в действиях украинца - признаки преступления, предусмотренного ст.332 УК (незаконная переправка лиц через государственную границу).

  • 23 апреля в Закарпатском лесу пограничники задержали 12 иностранцев, пытавшихся незаконно пересечь границу со Словакией.
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Теги: граница, словакия, госпогранслужба, фото, видео, нелегалы
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