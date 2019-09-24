Протестующие ворвались на совещание во Львовской ОГА: видео

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Активисты требуют отставки главы полиции Львовской области

Группа протестующих ворвалась сегодня на совещание во Львовской ОГА с требованием отставки руководителя Национальной полиции Львовской области Василия Виконского, сообщает Zaxid.net.

Около 50 активистов "УСУ АТО", Нацкорпуса и других организаций требуют отставки Виконского после разгона участников акции, которые блокировали железнодорожные вагоны, груженые, по их словам, российским углем на станции Сосновка в субботу, 21 сентября.

Виконский, назначенный на должность три недели назад, подтвердил, что приказ о применении силы отдал лично, поскольку считает такие действия полиции законными.

Глава Львовской ОГА Маркиян Мальский согласился, что полиция имеет право на применение силы, но в Сосновке, по его мнению, она превысила свои полномочия. Мальский попросил Виконского написать заявление об увольнении, но тот отказался и заявил, что уйдет в отставку только после распоряжения непосредственного руководителя - главы Нацполиции Сергея Князева.

Видео: Zaxid.Net

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Теги: Львов, уголь, блокада, Василий Виконский
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