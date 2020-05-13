В Одесской области перекрыли канал переправки через границу иностранцев: видео

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По данным Госпогранслужбы, стоимость услуг составляла от $500 до $2000 за переправку одного человека

Пограничники прекратили незаконную переправку иностранцев через украинско-молдавскую границу. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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Установлено, что трое граждан Молдовы, Турции и Украины занимались незаконной переправкой иностранцев, стоимость их услуг составляла от $500 до $2000 за переправку одного человека.

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Членам преступной группы объявили о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 332 УК (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

12 мая по результатам предварительного расследования в суд направили обвинительное заключение против трех фигурантов уголовного производства, им грозит лишение свободы на срок от семи до девяти лет.

  • 18 ноября Приморский райсуд Одессы избрал меру пресечения организатору канала нелегальной миграции, который переправлял граждан Турции в страны Евросоюза.
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Теги: госпогранслужба, канал, видео, иностранцы, одесская область, переправка
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