В Одесской области перекрыли канал переправки через границу иностранцев: видео

Пограничники прекратили незаконную переправку иностранцев через украинско-молдавскую границу. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Установлено, что трое граждан Молдовы, Турции и Украины занимались незаконной переправкой иностранцев, стоимость их услуг составляла от $500 до $2000 за переправку одного человека.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

Членам преступной группы объявили о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 332 УК (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

12 мая по результатам предварительного расследования в суд направили обвинительное заключение против трех фигурантов уголовного производства, им грозит лишение свободы на срок от семи до девяти лет.