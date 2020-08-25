В Затоке на пляж выбросило рыболовецкое судно: видео

В Затоке Одесской области, на пляж в районе станции Морской выбросило рыболовецкое судно ЯМК 0263. Об этом сообщает корреспондент Думской.

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По его словам, сейчас шхуна лежит на песке. Отдыхающие не обращают на нее особого внимания.

Возле судна отчетливо пахнет соляркой, передает корреспондент.

Как рассказал капитан судна, ночью у шхуны отказал мотор, и к утру ее прибило к берегу. Экипаж, который состоит из трех человек, не пострадал. Матросы ждут буксира, который стащит судно обратно в море.

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