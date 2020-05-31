Водители заблокировали КПП на границе с Венгрией: видео и фото

31 мая водители заблокировали движение автомобилей через пункт пропуска "Тиса", который находится на границе с Венгрией. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

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"Их действия временами носят провокационный характер, поскольку пытаются давить на контрольные службы", - заявляют в ГПСУ. КПП усилили дополнительными силами Госпогранслужбы.

Ранее Mukachevo.net сообщали, что председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров поручил правоохранителям Закарпатья создать группы мобильного реагирования для проверки посылок граждан. Именно это и стало причиной конфликта, считают журналисты.