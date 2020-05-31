Водители заблокировали КПП на границе с Венгрией: видео и фото

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Местные СМИ сообщают, что причиной блокировок стало усиление проверок на границе со стороны украинских пограничников

31 мая водители заблокировали движение автомобилей через пункт пропуска "Тиса", который находится на границе с Венгрией. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

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"Их действия временами носят провокационный характер, поскольку пытаются давить на контрольные службы", - заявляют в ГПСУ. КПП усилили дополнительными силами Госпогранслужбы. 

Ранее Mukachevo.net сообщали, что председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров поручил правоохранителям Закарпатья создать группы мобильного реагирования для проверки посылок граждан. Именно это и стало причиной конфликта, считают журналисты. 

  • 12 февраля украинские автоперевозчики, специализирующиеся на международных грузовых перевозках, заблокировали основные въезды в Киев и провели акцию протеста под Кабмином. 
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Теги: граница, Венгрия, гпсу, тиса
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