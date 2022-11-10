​11 ноября плановые отключения электроэнергии будут происходить по всей Украине

Завтра, 11 ноября, по всей Украине будут действовать плановые отключения электроэнергии. Наибольший объем ограничений будет введен в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях. Об этом сообщает УкрЭнерго.

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Режим плановых отключений будет действовать:

– с 05:00 до 23:00 в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях;

- с 15:00 до 20:00 – во всех других областях Украины.

Аварийные ограничения потребления пока не предусматриваются. График отключений в определенном районе должен обнародовать местный оператор системы распределения (облэнерго).

Объединенная энергосистема Украины подверглась массированным ракетным атакам 10, 11, 17, 22 октября и 2 ноября. От обстрелов пострадали почти 40% энергетической инфраструктуры, из-за чего в Украине начались стабилизационные отключения электричества.

В Укрэнерго и ДТЭК заявили 7 ноября, что на восстановление электросети нужно от 2 до 5 недель.

Вадим Ребрина

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