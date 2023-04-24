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Прогноз: 25 апреля на большей части территории Украины без осадков, температура – 15-20°

Цей матеріал також доступний українською
24.04.2023, 13:47
Прогноз: 25 апреля на большей части территории Украины без осадков, температура – 15-20° - Фото
Весна (фото - pixabay.com)

Во вторник, 25 апреля, на большей части территории Украины без осадков. Температура днем, в зависимости от региона, 15-20°. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных и восточных областях кратковременные дожди, днем местами грозы; на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 4-9° тепла; днем 15-20°, на западе и востоке страны 9-14°; на высокогорье Карпат ночью и днем 1-6 ° тепла.

Прогноз: 25 апреля на большей части территории Украины без осадков, температура – 15-20°
  • В ночь с 23 на 24 апреля в нескольких регионах Украины можно было увидеть северное сияние. Фото необычного для нашей страны явления выложили пользователи социальных сетей.
Вадим Ребрина
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