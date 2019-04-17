30 украинцев прошли первую в мире программу по верховенству права

Фото: newjustice.org.ua

16 апреля 30 выпускников получили сертификаты об окончании первой в мире международной программы по верховенству права, сообщается на сайте USAID – Агентства США по международному развитию.

Программа реализовывается Национальным юридическим университетом им. Ярослава Мудрого и Университетом Южной Каролины (США).

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Как уточняется, программа направлена на изучение разных аспектов верховенства права для применения на практике и защиты прав человека, социальному и экономическому развитию государства.

Директор USAID Сюзан Фритц отметила, что Агентство надеется увидеть продолжение реформ судебной ветки власти в Украине.

Программу совместно разработали USAID, американский университет и украинский юридический университет. Длилась она две недели.

Во время итогового круглого стола участники программы представили собственные проекты, призванные решить конкретные проблемы, связанные с правосудием в Украине – электронное правосудие, исполнение судебных решений, доступ к правосудию, решение хозяйственных споров, альтернативные способы решения споров, защита прав людей, признанных недееспособными и другие.