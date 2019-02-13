40% видов насекомых находятся на грани исчезновения - ученые

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Ученые проанализировали информацию о снижении численности насекомых в разных регионах и пришли к неутешительному выводу - 40% известных их видов находятся на грани вымирания. Об этом сообщает Naked-science.

В журнале Biological Conservation вышла статья, посвященная анализу 73 докладов, свидетельствующих о падении числа насекомых. Авторы предполагают, что такой спад может спровоцировать в будущем массовое вымирание.

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Отчеты, которые изучали исследователи, охватывают не все регионы планеты - в основном Европу и Северную Америку.

"Это значит, что остается еще обширная территория, которую эти данные не покрывают. Несмотря на пробелы, касающиеся некоторых видов насекомых, как уверяют авторы, нет оснований полагать, что значительная часть из них противодействует общей тенденции", - отмечается в сообщении.

По их словам, подвержены угрозе исчезновения отряды перепончатокрылых и чешуекрылых. К первым, например, относятся осы и муравьи, ко вторым — бабочки.

В качестве главной угрозы ученые выделяют интенсивное сельское хозяйство с применением пестицидов и урбанизацию. Из-за них насекомые теряют места обитания.

В работе сказано, что, если человечество не изменит способы производства растительной пищи, насекомые, чья жизнь зависит от этой среды, окончательно вымрут в течение ближайших десятилетий. К дополнительным факторам риска авторы отнесли изменение климата, загрязнение окружающей среды и инвазивные виды.

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