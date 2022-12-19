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44% украинцев поддерживают перенос Рождества на 25 декабря. Тех, кто против, – меньшинство

Цей матеріал також доступний українською
19.12.2022, 16:55
44% украинцев поддерживают перенос Рождества на 25 декабря. Тех, кто против, – меньшинство - Фото
Фото: Pixabay

Только 11% украинцев отметят Рождество 25 декабря, но саму идею переноса празднования на этот день поддерживают 44% респондентов. Об этом свидетельствует опрос социологической группы "Рейтинг", проводившийся 20-21 ноября.

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В течение последнего года количество сторонников изменения даты Рождества увеличилось почти вдвое – в декабре 2021 года их было только 26%.

Против такой идеи сейчас 31% украинцев (год назад было 58%). Еще 23% отметили, что им безразличен этот вопрос, и 2% затруднились ответить.

Больше всего сторонников идеи переноса Рождества среди жителей Запада Украины и Киева. В этих регионах эту идею поддерживают большинство респондентов. Также много поклонников в центре Украины.

Наблюдается значительная поддержка идеи переноса празднования Рождества среди греко-католиков. Среди прихожан Православной церкви Украины таких почти половина (46%), но треть – против.

Среди жителей юга и востока относительное большинство не поддерживают идею переноса даты празднования Рождества.

В возрастном разрезе наибольшее количество противоречий наблюдается в старшей и средней возрастных группах, где относительное большинство (более 40%) поддерживают идею с переносом даты, а значительное количество (не менее трети) – против.

Среди молодежи треть – за перенос, треть – против, и еще столько отметили, что им это безразлично.

Опрос проводился во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствовала украинская мобильная связь. В нем приняли участие 1000 респондентов от 18 лет. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 составляет не более 3,1%.

  • В октябре 2022 года синод ПЦУ разрешил своим приходам по желанию отмечать Рождество 25 декабря.
  • В Украине с 2017 года и 25 декабря, и 7 января являются официальными выходными.
Андрій Водяний
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рождество
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