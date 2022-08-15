75% школ в Киеве готовы к очной учебе, но дистанционка безопаснее – начальник полиции

Руководитель Главного управления Национальной полиции Киева Иван Выговский заявил, что 75% киевских школ готовы к обучению в режиме офлайн. В интервью Интерфакс-Украина он сказал, что с точки зрения качества образования офлайн-учеба лучше, но "никто не гарантирует, что завтра не прилетит в школу".

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На территории Киева работают почти тысячу учебных заведений государственной собственности – 422 школы и 540 дошкольных учреждений. На сегодняшний день проверили все школы.

"По той информации, которая у меня есть, 75% готовы к обучению в режиме офлайн", — сказал Выговский.

Решение о том, как будет проходить обучение, остается за руководителями учебных заведений.

"Конечно, есть определенные риски, что с учетом того, куда и как враг бьет – никто не гарантирует, что завтра не прилетит в школу. Это вообще не вопрос полиции. Но мое личное мнение, если мы говорим непосредственно об образовании детей – то лучше офлайн-учеба, а если говорим о безопасности – то онлайн", — сказал начальник полиции.

По данным социологов, только 30% украинцев готовы отправлять детей в сады, школы, техникумы, университеты офлайн с 1 сентября.

В КГГА заявляли, что почти 70% киевских детей, согласно опросу родителей, готовы к очной учебе.

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Андрей Водяный

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