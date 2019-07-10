Аброськин сообщил, сколько "воров в законе" живет в Украине: фото

Вячеслав Аброськин (фото - Нацполиция)

В Украине постоянно находятся 15 "воров в законе", и они участвуют в избирательных процессах. Об этом первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил в Facebook.

"На сегодня в нашей стране постоянно находится пятнадцать "законников", из них двенадцать - долларовые миллионеры, не с одним миллионом на счетах. Такие же преступные и так называемые авторитеты. Они совсем другие, чем те "воры" 80-х годов, они имеют желание иметь не только "воровскую" власть, а и обычную, поэтому принимают активное участие во всех избирательных процессах в нашем государстве, всюду имеют своих ставленников. Они стали уже своего рода воровскими "топ-менеджерами", - написал Аброськин.

Он отметил, что "воры в законе" проникают во все государственные институты, крупные энергетические и медийные компании, правоохранительные и судебные органы Украины.

"Для борьбы с ними и их преступными связями нужен соответствующий инструмент - новый закон. Чтобы от этих лидеров преступного мира чурались все, как от эпидемии, а иначе они будут поражать все больше и больше наших государственных институтов и уничтожать страну изнутри", - добавил Аброськин.