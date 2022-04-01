Алкоголь запретили продавать в Донецкой и Луганской областях

В Донецкой и Луганской областях запретили продажу алкоголя и напитков, производимых на спиртовой основе.

Запрет будет действовать до завершения военного положения, сообщили в Донецкой ОГА.

В комментарии LIGA.net в облгосадминистрации уточнили, что распоряжение было издано еще 25 марта.

В распоряжении говорится о запрете "торговли оружием, сильнодействующими химическими и ядовитыми веществами, а также алкогольными напитками и веществами, производимыми на спиртовой основе".

В Киеве с 1 апреля частично разрешили продажу алкоголя. Разрешение действует с 11:00 до 16:00 в магазинах и в заведениях сферы обслуживания.

Катерина Амеліна , Юрий Смирнов

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