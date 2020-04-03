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АМКУ просит не называть все подряд антисептиками и дезинфицирующими средствами

АМКУ просит не называть все подряд антисептиками и дезинфицирующими средствами - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
03.04.2020, 13:05

Антимонопольный комитет призвал фармацевтические компании аккуратнее относиться к рекламе средств, которые они производят

Антимонопольный комитет попросил производителей антисептических и дезинфицирующих средств не указывать на этикетках, что их продукция имеет обеззараживающие свойства и способна уничтожать вирусы, в том числе коронавирус SARS-CoV-2, если на самом деле это не так. Такая реклама привлечет внимание потребителей и введет их в заблуждение, считают в АМКУ.

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Комитет будет считать нарушением, если:

- на фармпродукцию нет разрешительных документов;

- неверно указан состав дезинфицирующих средств, в них нет или мало действующего вещества;

- производитель заявляет об эффективности товара, его возможностях убивать вирусы (включая SARS-CoV-2) и повышать иммунитет, но это не соответствует действительности. 

АМКУ просит не указывать, какой именно процент патогенов может уничтожать антисептик, без предварительного проведения исследований на эту тему. Спекулировать информацией и изображениями коронавируса в рекламе и на этикетках тоже будет запрещено.

Нарушителей будут штрафовать на 5% от дохода компании за предыдущий год.

По словам министра здравоохранения, процедура регистрации антисептических и дезинфицирующих средств в Украине сейчас официально заблокирована.

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Дарья Мостовая
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АМКУ коронавирус SARS-CoV-2 антисептик средство дезинфекция
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