АМКУ просит не называть все подряд антисептиками и дезинфицирующими средствами

Антимонопольный комитет попросил производителей антисептических и дезинфицирующих средств не указывать на этикетках, что их продукция имеет обеззараживающие свойства и способна уничтожать вирусы, в том числе коронавирус SARS-CoV-2, если на самом деле это не так. Такая реклама привлечет внимание потребителей и введет их в заблуждение, считают в АМКУ.
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Комитет будет считать нарушением, если:
- на фармпродукцию нет разрешительных документов;
- неверно указан состав дезинфицирующих средств, в них нет или мало действующего вещества;
- производитель заявляет об эффективности товара, его возможностях убивать вирусы (включая SARS-CoV-2) и повышать иммунитет, но это не соответствует действительности.
АМКУ просит не указывать, какой именно процент патогенов может уничтожать антисептик, без предварительного проведения исследований на эту тему. Спекулировать информацией и изображениями коронавируса в рекламе и на этикетках тоже будет запрещено.
Нарушителей будут штрафовать на 5% от дохода компании за предыдущий год.
По словам министра здравоохранения, процедура регистрации антисептических и дезинфицирующих средств в Украине сейчас официально заблокирована.
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