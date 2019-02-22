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22.02.2019, 19:37

Архивы СБУ: открыто 300 документов о министрах Украины 1917-1920

Архивы СБУ: открыто 300 документов о министрах Украины 1917-1920 - Фото
Фото: unr.memory.gov.ua

17 из 23 репрессированных министров УНР и Гетманата были убиты или доведены до смерти в местах лишения свободы

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Более 300 документов о 23-х репрессированных советской властью министрах украинской революции 1917-1920 годов опубликовал Центр исследований освободительного движения.

В коллекцию вошли материалы из Отраслевого государственного архива СБУ, Центрального государственного архива общественных объединений и Центрального государственного архива высших органов власти и управления Украины.

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Отмечается, что 17 из 23 репрессированных министров УНР и Гетманата коммунистический режим убил или довел до смерти в местах лишения свободы. Министра народного образования Владимира Науменко и министра финансов Петра Климовича расстреляли только за сам факт пребывания на правительственных должностях, пишет ЦИОД.

Большинство министров украинской революции 1917-20 годов неоднократно арестовывали и осуждали за их государственную деятельность во время четырех волн политических преследований в СССР.

В ноябре 2018 года польский институт национальной памяти получил от Украины порядка 60 тыс. страниц документов о репрессиях СССР против поляков в 1930-х годах.

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Теги: архив, история, унр, сбу
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