Артиллеристы ВСУ получили береты нового образца: фото

Фото: RFE/RL

12 октября на смотровой площадке Хортице состоялась торжественная церемония вручения беретов нового образца бойцам 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь", базирующаяся в Запорожье. Это первое артподразделение Украины, которое получило головные уборы нового образца, передает Радио Свобода.

Новые береты артиллеристов - красного цвета и украшены символическими изображениями орудий и молнии, являющимися символами артиллерии. Во время торжественной церемонии их получили 300 военнослужащих 55-й отдельной артиллерийской бригады.

Фото: RFE/RL

Береты нового образца цвета полыни получили и военнослужащие подразделения, выполняющего функции охраны 55-ой артиллерийской бригады.

55-я отдельная артбригада - одно из старейших артиллерийских подразделений Украины. Его военнослужащие с самого начала войны в Донбассе участвуют в боевых действиях. В 2018 году бригада получила почетное наименование "Запорожская Сечь".

Ежегодно 14 октября отмечается День защитника Украины - в один день с Покровом пресвятой Богородицы и Днем украинского казачества.

Соответствующий указ №806/2014 пятый президент Петр Порошенко подписал 14 октября 2014 года.

В феврале 2015 года Порошенко инициировал установление Дня защитника Украины государственным праздником и нерабочим днем. А 5 марта Верховная Рада поддержала эту инициативу, проголосовав за соответствующие изменения в Кодекс законов о труде.

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