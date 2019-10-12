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Артиллеристы ВСУ получили береты нового образца: фото

Артиллеристы ВСУ получили береты нового образца: фото - Фото
Фото: RFE/RL
12.10.2019, 14:10

Новые головные уборы получили 300 военнослужащих 55-й отдельной артиллерийской бригады

12 октября на смотровой площадке Хортице состоялась торжественная церемония вручения беретов нового образца бойцам 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь", базирующаяся в Запорожье. Это первое артподразделение Украины, которое получило головные уборы нового образца, передает Радио Свобода.

Новые береты артиллеристов - красного цвета и украшены символическими изображениями орудий и молнии, являющимися символами артиллерии. Во время торжественной церемонии их получили 300 военнослужащих 55-й отдельной артиллерийской бригады.

Фото: RFE/RL

Береты нового образца цвета полыни получили и военнослужащие подразделения, выполняющего функции охраны 55-ой артиллерийской бригады.

55-я отдельная артбригада - одно из старейших артиллерийских подразделений Украины. Его военнослужащие с самого начала войны в Донбассе участвуют в боевых действиях. В 2018 году бригада получила почетное наименование "Запорожская Сечь". 

  • Ежегодно 14 октября отмечается День защитника Украины - в один день с Покровом пресвятой Богородицы и Днем украинского казачества.
  • Соответствующий указ №806/2014 пятый президент Петр Порошенко подписал 14 октября 2014 года.
  • В феврале 2015 года Порошенко инициировал установление Дня защитника Украины государственным праздником и нерабочим днем. А 5 марта Верховная Рада поддержала эту инициативу, проголосовав за соответствующие изменения в Кодекс законов о труде.

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