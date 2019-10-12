Артиллеристы ВСУ получили береты нового образца: фото

12 октября на смотровой площадке Хортице состоялась торжественная церемония вручения беретов нового образца бойцам 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь", базирующаяся в Запорожье. Это первое артподразделение Украины, которое получило головные уборы нового образца, передает Радио Свобода.
Новые береты артиллеристов - красного цвета и украшены символическими изображениями орудий и молнии, являющимися символами артиллерии. Во время торжественной церемонии их получили 300 военнослужащих 55-й отдельной артиллерийской бригады.
Фото: RFE/RL
Береты нового образца цвета полыни получили и военнослужащие подразделения, выполняющего функции охраны 55-ой артиллерийской бригады.
55-я отдельная артбригада - одно из старейших артиллерийских подразделений Украины. Его военнослужащие с самого начала войны в Донбассе участвуют в боевых действиях. В 2018 году бригада получила почетное наименование "Запорожская Сечь".
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