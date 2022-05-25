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Международная IT компания Astound Commerce продолжает набор работников в Украине. В связи с развертыванием полномасштабной войны россии все больше украинцев остаются без работы, сталкиваются с финансовыми, психологическими проблемами и серьезными последствиями для здоровья. Так что компания стремится поддержать украинцев и продолжает их набор в свою команду. Подать заявку и резюме на английском языке можно здесь.

"Мы стремимся к долгосрочному экономическому развитию Украины. Поскольку война продолжается, эти усилия очень важны – мы поддерживаем экономику страны через налоговые поступления и создаем фундамент для ее восстановления в будущем. Самое главное, Astound стремится дать проблеск надежды тем, кто упустил возможность работать", – говорит Global CEO Astound Commerce Майкл Кан.

Astound Commerce имеет тесные связи с Украиной: три учредителя – украинцы. С 2006 года в компании работает команда из украинских специалистов, которых сейчас более 950, которых уважают и уважают коллеги из 25 других стран. Военная агрессия со стороны России заставила Astound работать круглосуточно, имея приоритет безопасность и благополучие работников. Была создана украинская руководящая группа по планированию непрерывности бизнеса, чтобы оказать поддержку украинским коллегам по переезду, связи, подключению, финансовой помощи, личной безопасности.

В рамках поддержки Украины, компания Astound прекратила работу со всеми внутренними и внешними подрядчиками в Беларуси и России, и на платформе JustGiving создала страницы для трех некоммерческих организаций, оказывающих важную гуманитарную помощь пострадавшим от войны. Подробнее о инициативе компании Astound Commerce можно здесь.

"Столкнувшись с невероятными трудностями, многие украинские волнуются за свое будущее, ищут путь вперед и чувство защищенности, принадлежности и цели. Astound надеется помочь потерявшим работу достичь определенной стабильности. Мы поощряем украинцев, имеющих опыт в сфере технологий, подавать заявки на присоединение к глобальной команде", – говорит Global CEO Astound Commerce Майкл Кан.

Подавать заявку на трудоустройство могут все, независимо от того, где находятся, в Украине или выехали за ее пределы.

Заинтересованные кандидаты могут отправить свое резюме на английском языке здесь.

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