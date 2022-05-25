UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Astound Commerce предлагает трудоустройство украинцам, потерявшим работу из-за войны P

Цей матеріал також доступний українською
25.05.2022, 09:00
Astound Commerce предлагает трудоустройство украинцам, потерявшим работу из-за войны - Фото
Astound Commerce

На правах рекламы

Международная IT компания Astound Commerce продолжает набор работников в Украине. В связи с развертыванием полномасштабной войны россии все больше украинцев остаются без работы, сталкиваются с финансовыми, психологическими проблемами и серьезными последствиями для здоровья. Так что компания стремится поддержать украинцев и продолжает их набор в свою команду. Подать заявку и резюме на английском языке можно здесь.

"Мы стремимся к долгосрочному экономическому развитию Украины. Поскольку война продолжается, эти усилия очень важны – мы поддерживаем экономику страны через налоговые поступления и создаем фундамент для ее восстановления в будущем. Самое главное, Astound стремится дать проблеск надежды тем, кто упустил возможность работать", – говорит Global CEO Astound Commerce Майкл Кан.

Astound Commerce имеет тесные связи с Украиной: три учредителя – украинцы. С 2006 года в компании работает команда из украинских специалистов, которых сейчас более 950, которых уважают и уважают коллеги из 25 других стран. Военная агрессия со стороны России заставила Astound работать круглосуточно, имея приоритет безопасность и благополучие работников. Была создана украинская руководящая группа по планированию непрерывности бизнеса, чтобы оказать поддержку украинским коллегам по переезду, связи, подключению, финансовой помощи, личной безопасности.

В рамках поддержки Украины, компания Astound прекратила работу со всеми внутренними и внешними подрядчиками в Беларуси и России, и на платформе JustGiving создала страницы для трех некоммерческих организаций, оказывающих важную гуманитарную помощь пострадавшим от войны. Подробнее о инициативе компании Astound Commerce можно здесь.

"Столкнувшись с невероятными трудностями, многие украинские волнуются за свое будущее, ищут путь вперед и чувство защищенности, принадлежности и цели. Astound надеется помочь потерявшим работу достичь определенной стабильности. Мы поощряем украинцев, имеющих опыт в сфере технологий, подавать заявки на присоединение к глобальной команде", – говорит Global CEO Astound Commerce Майкл Кан.

Подавать заявку на трудоустройство могут все, независимо от того, где находятся, в Украине или выехали за ее пределы.

Заинтересованные кандидаты могут отправить свое резюме на английском языке здесь.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
IT трудоустройство astound commerce
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 