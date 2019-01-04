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04.01.2019, 13:02

Астрономы увидели огни вулканов на спутнике Юпитера

Астрономы увидели огни вулканов на спутнике Юпитера - Фото
Фото: nasa.gov

Снимки спутника Юпитера были сделаны во время 17-го сближения с газовым гигантом

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Станция Юнона, которая занимается изучением системы Юпитера, передала на Землю новые фотоснимки - огни вулканов на Ио. Об этом сообщает сайт юго-западного научно-исследовательского института.

Огни вулканов на Ио – это наиболее вулканически активном теле в Солнечной системе.

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По словам астрономов, снимки спутника Юпитера были сделаны во время 17-го сближения с газовым гигантом. Во время пролета Юнона провела наблюдения за полярными регионами Ио.

На снимке, который был получен 21 декабря, можно заметить яркую точку возле терминатора спутника Юпитера. При этом, после того, как Ио вошла в тень газового гиганта, солнечный свет, который был отражен от Европы, создал необходимые для наблюдений условия.

Юнону запустили 5 августа 2011 года с мыса Канаверал, Флорида (США), она является частью программы New Frontiers .

30 июля 2018 года NASA опубликовало снимок поверхности Южного экваториального пояса Юпитера, на котором можно увидеть один из мощных штормов, которые происходят там время от времени.

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Теги: космос, юпитер, юнона, снимки
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