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30.12.2018, 20:55

Аваков рассказал, сколько ID-карт выдано в Украине

Аваков рассказал, сколько ID-карт выдано в Украине - Фото
Арсен Аваков (фото - пресс-служба МВД)

На сегодня в Украине выдано более 5 млн ID-карт

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В Украине уже выдано свыше 5 миллионов ID-карт. Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил Интерфакс-Украина.

"В Украине уже выдано более 5 млн ID-карт. Да, есть сложности переходного периода - на местах в ЖЭКах, не хватает кардридеров, и человек вынужден носить с собой дополнительную бумажку с пропиской. Но мы сейчас решаем через Кабмин, чтобы обязать ЖЭКи на местах иметь эти устройства для считывания информации", - сказал он.

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По словам Авакова, в ближайшее время по внутренним ID-паспортам можно будет посещать страны Прибалтики.

Напомним, в октябре Кабинет министров внес изменения в порядок оформления паспорта гражданина Украины в форме ID-карты.

Согласно изменениям, с 1 ноября 2018 года граждане Украины будут иметь возможность обменять паспорт в форме книжечки на паспорт в форме ID-карточки по желанию в любое время.

Паспорта в форме ID-карты в Украине начали выдавать в январе 2016 года.

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Теги: паспорт, арсен аваков, ID-карта
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