Авиадвигатель за почти $1 млн. Из Украины незаконно вывозили запчасти для военной техники

Организаторами схемы, вероятно, были собственники фирмы из РФ, а посредниками – сотрудники украинского предприятия

Служба безопасности совместно с Генпрокуратурой раскрыли схему незаконной поставки комплектующих для военной техники из Украины за границу. В частности, злоумышленники пытались продать авиационный двигатель стоимостью $980 000, сообщает пресс-служба ОГП.

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По предварительной версии следствия, схему организовали собственники российской авиационной компании, а посредники из Украины непосредственно похищали на заказ двигатели и авиазапчасти для вертолетов Ми-2, Ми-8, Ми-17 и их модификаций.

Все это якобы вывозилось за границу и продавалось оборонным компаниям Ближнего Востока и стран бывшего СНГ.

Задержаны фигуранты были во время попытки продать авиадвигатель – позже техническая экспертиза установила, что он относится к товарам двойного использования и может устанавливаться на военные вертолеты.

В процессе обысков в офисах и домовладениях украинских посредников нашли также другие авиационные запчасти и черновые записи.

Начальник отдела предприятия, сотрудники которого могли выполнять роль посредников, был задержан – ему предъявлено подозрение по ч. 3 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением группой лиц по предварительному сговору). Сейчас он находится под домашним арестом.

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Дарья Мостовая

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