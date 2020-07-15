Бабкин и Gorillaz. Патрульная полиция собрала плейлист для безопасного вождения

Правоохранители считают, что прослушивание такой музыки позволит сделать движение на дорогах более безопасным

Патрульная полиция сделала подборку музыкальных композиций, которые, по их мнению, помогут водителям соблюдать правила дорожного движения на подсознательном уровне. Плейлист для безопасного вождения находится в открытом доступе, прослушать его и добавить в свою библиотеку по ссылке.

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Согласно исследованиям International Journal of Environmental Research and Public Health, музыка, темп которой не превышает 100 ударов в минуту, положительно влияет на стиль вождения. По словам исследователей, водители, которые слушают такую музыку за рулем, чаще придерживаются низкой скорости и реже выполняют опасные маневры. Патрульная полиция регулярно оформляет штрафы, но еще важнее предотвращать нарушения. Поэтому, если музыка может положительно повлиять на ситуацию, на дорогах, почему бы этим не воспользоваться, отмечает первый замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий. Всего в плейлист вошло 40 треков, среди них есть Gorillaz, Onuka, Jungle, Сергей Бабкин, Бумбокс, Один в каноэ, Tyler The Creator и другие. В марте пользователи Spotify начали создавать "коронавирусные" плейлисты. Читайте также: Spotify запустился в Украине с плейлистами специально для украинцев

Дарья Мостовая

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