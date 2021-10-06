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Беленюк решил продать свою олимпийскую медаль

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2021, 21:01
Беленюк решил продать свою олимпийскую медаль - Фото
Жан Беленюк (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Народный депутат от Слуги народа и олимпийский чемпион Жан Беленюк решил продать свою золотую медаль. Об этом Беленюк написал в Instagram.

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Беленюк заявил, что хочет продать свою олимпийскую золотую медаль на аукционе и отдать деньги на благотворительность для помощи больным детям.

"Я хочу сделать так, чтобы эта медаль принесла пользу, а не просто лежала на полке. Думаю провести аукцион и продать ее, а все вырученные деньги передать на благотворительную помощь больным детям!", – написал Беленюк.

Беленюк решил продать свою олимпийскую медаль
  • На XXXII летних Олимпийских играх в Токио Жан Беленюк стал единственным украинским спортсменом, завоевавшим золото.

Читайте также: "Дрался в троллейбусах, когда оскорбляли". Как Жан Беленюк стал олимпийским чемпионом

Наталия Медведева
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Жан Беленюк
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