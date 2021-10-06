Беленюк решил продать свою олимпийскую медаль

Народный депутат от Слуги народа и олимпийский чемпион Жан Беленюк решил продать свою золотую медаль. Об этом Беленюк написал в Instagram.

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Беленюк заявил, что хочет продать свою олимпийскую золотую медаль на аукционе и отдать деньги на благотворительность для помощи больным детям.

"Я хочу сделать так, чтобы эта медаль принесла пользу, а не просто лежала на полке. Думаю провести аукцион и продать ее, а все вырученные деньги передать на благотворительную помощь больным детям!", – написал Беленюк.

На XXXII летних Олимпийских играх в Токио Жан Беленюк стал единственным украинским спортсменом, завоевавшим золото.

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Наталия Медведева

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