Беленюк решил продать свою олимпийскую медаль
06.10.2021, 21:01
Жан Беленюк (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
Народный депутат от Слуги народа и олимпийский чемпион Жан Беленюк решил продать свою золотую медаль. Об этом Беленюк написал в Instagram.
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Беленюк заявил, что хочет продать свою олимпийскую золотую медаль на аукционе и отдать деньги на благотворительность для помощи больным детям.
"Я хочу сделать так, чтобы эта медаль принесла пользу, а не просто лежала на полке. Думаю провести аукцион и продать ее, а все вырученные деньги передать на благотворительную помощь больным детям!", – написал Беленюк.
- На XXXII летних Олимпийских играх в Токио Жан Беленюк стал единственным украинским спортсменом, завоевавшим золото.
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