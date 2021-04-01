Большинству украинцев не хватает порядка, даже если это ограничит свободу – опрос Рейтинга
01.04.2021, 11:26
Иллюстративное фото: depositphotos.com
Большинство украинцев уверены, что стране не хватает порядка больше, чем свобод. Об этом говорят данные опроса, проведенного в марте социологической группой Рейтинг.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Только 11% опрошенных считают, что Украине не хватает свобод, даже если это уменьшит порядок. 84% уверены, что стране не хватает порядка, даже если это ограничит определенные свободы. 6% затруднились с ответом.
С 2017-го количество считающих, что в стране не хватает порядка, увеличивается каждый год.
Опрос проведен 26-28 марта методом телефонного интервью с использованием компьютера, опрошены 2500 человек в возрасте от 18 лет и старше, выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселений. Ошибка не более 2%.
- В 2018 году по данным опроса Института социологии НАН 60,5% украинцев соглашались с утверждением, что стране нужна "сильная рука, а не разговоры о демократии".
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Керівник складу IT
Киев • Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев • Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетологРазместить вакансию
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Последние новости
Комментарии