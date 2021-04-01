Большинству украинцев не хватает порядка, даже если это ограничит свободу – опрос Рейтинга

Большинство украинцев уверены, что стране не хватает порядка больше, чем свобод. Об этом говорят данные опроса, проведенного в марте социологической группой Рейтинг.

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Только 11% опрошенных считают, что Украине не хватает свобод, даже если это уменьшит порядок. 84% уверены, что стране не хватает порядка, даже если это ограничит определенные свободы. 6% затруднились с ответом.

С 2017-го количество считающих, что в стране не хватает порядка, увеличивается каждый год.

Опрос проведен 26-28 марта методом телефонного интервью с использованием компьютера, опрошены 2500 человек в возрасте от 18 лет и старше, выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселений. Ошибка не более 2%.

В 2018 году по данным опроса Института социологии НАН 60,5% украинцев соглашались с утверждением, что стране нужна "сильная рука, а не разговоры о демократии".

Денис Юдин

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