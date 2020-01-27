Спасал евреев. Украина просит Яд Вашем увековечить имя Шептицкого

Митрополит Андрей Шептицкий (Фото: Swiatowid)

Президент Владимир Зеленский поддержал обращение Всеукраинского конгресса иудейских религиозных общин в центр памяти Холокоста Яд Вашем о присвоении митрополиту Андрею Шептицкому почетного звания Праведника народов мира. Об этом сообщает Офис президента.

Зеленский сказал, что просит об этом во имя восстановления исторической справедливости.

Президент отметил, что почетного звания Праведника народов мира официально удостоены более 2500 украинцев, хотя тех, кто спасал евреев, рискуя собственной жизнью, было значительно больше.

Андрей Шептицкий – украинский религиозный деятель, меценат, граф.

С 17 января 1901 до смерти (01.11.1944 г.) - митрополит Галицкий и архиепископ Львовский - предстоятель Украинской греко-католической церкви.

Во время немецкой оккупации дважды обращался с протестом против уничтожения еврейского населения в Галичине к рейхсфюреру СС Гиммлеру (в декабре 1941-го и феврале 1942 года).

С согласия Шептицкого много евреев скрывались в греко-католических монастырях и в резиденции митрополита. Приказал спрятать более 300 еврейских детей (в частности, сына львовского раввина Изакаила Левина Курта, который потом назвал сыновей именами Андрей, Климентий - в честь митрополита и его брата) и ценные еврейские документы.

Праведники народов мира – почетное звание, присваиваемое Израильским институтом катастрофы и героизма национального мемориала Катастрофы (Холокоста) и Героизма Яд Вашем. Признанные получают именную медаль и Почетную грамоту, а их имена увековечивают в Яд Вашем на Горе Памяти в Иерусалиме.

Звание Праведников народов мира присваивают неевреям, спасавшим евреев в годы нацистской оккупации Европы, Катастрофы (Шоа), рискуя при этом собственной жизнью.