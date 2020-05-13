Британская компания разрабатывает ИИ, который сможет "плакать": видео

Скриншот с видео (источник - sonantic.io)

Британская компания Sonantic, создающая реалистичные искусственные голоса, занялась разработкой искусственного интеллекта, который сможет реалистично передавать человеческие эмоции, в том числе "плакать". Об этом сообщается на официальном сайте компании.

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Sonantic был основан в 2018 году как стартап, разрабатывающий синтетическое звуковое сопровождение "человеческого качества" для видеоигр и организации досуга.

По словам создателей, их новое детище сможет "убедительно плакать" и передавать "глубокие человеческие эмоции". В качестве примера, на что будет способен искусственный интеллект, разработчики записали историю в виде мультфильма про мать и дочь, которые встречаются после долгой разлуки.

В прошлом месяце стартап получил дополнительные 2,3 млн евро для финансирования своих проектов, что позволило им вплотную заняться этим проектом. "Мы углубляемся в детали голоса, нюансы дыхания - голос сам должен рассказывать историю", - объясняет соучредитель Sonantic Зина Куреши. Все искусственные голоса разрабатываются на основе реальных голосов актеров, говорят в компании.

Пока Sonantic еще работает над проектом, но уже приглашает всех желающих присоединиться к его тестированию.

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В январе 2020 года глава Google Сундар Пичаи заявил, что искусственный интеллект может стать угрозой для человечества.

30 апреля сообщалось, что YouTube отказался удалять дипфейк с голосом Jay-Z: авторские права не нарушены.

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