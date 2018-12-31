Будет ли снег на Новый год: погода в Украине, карты

31 декабря на западе Украины пройдут дожди с мокрым снегом. Температура днем - 2-3 градуса тепла, сообщает Укргидрометцентр.
К северу и востоку будет прохладнее: в Чернигове - 3-5 градусов ниже нуля, в Сумах, Харькове, Полтаве, Луганске и Донецке - 5-7 градусов со знаком минус.
На юге тепло - Одесса, Николаев и Херсон - 0-2 градуса. Симферополь - 1-3 градуса тепла.
В столице днем прогнозируется от -1 до +1.
Фото: Укргидрометцентр
В ночь на Новый год по Украине без существенных осадков. На западе, в центре и на юге температура от -2 до -6. Крым - 2-4 градуса ниже нуля.
На востоке еще холоднее - в Сумах, Харькове и Луганске - 9-12 градусов мороза.
Чернигов - 7-9 градусов со знаком минус. Киев - от -2 до -4.
Фото: Укргидрометцентр
Днем в Луцке и Ровно пройдут дожди с мокрым снегом. Температура будет держаться ниже нуля: от -1 на западе до -4 в Луганске.
На северо-западе ожидается даже потепление - 1-3 градуса тепла.