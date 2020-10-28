Бывший спикер Рады и глава администрации Кучмы Литвин идет в ректоры КНУ

Кроме Владимира Литвина в ректоры КНУ имени Тараса Шевченко баллотируются еще десять человек

Экс-спикер Верховной Рады и глава Администрации второго президента Леонида Кучмы Владимир Литвин баллотируется в ректоры Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Об этом сообщил преподаватель философского факультета университета Андрей Черных.

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Полный список кандидатов в ректоры КНУ:

Болтивец Сергей;

Хромец Виталий;

Выжва Сергей;

Копыленко Александр;

Куцевич Максим;

Конверский Анатолий;

Литвин Владимир;

Захарченко Петр

Чудовская Ирина;

Витренко Андрей;

Бугров Владимир.

Ректора университета выбирают каждые пять лет. Сейчас КНУ им. Тараса Шевченко возглавляет Леонид Губерский. 28 октября 2008 года он стал ректором вуза, а 20 октября 2015 года его переизбрали.

Сейчас Литвин входит в наблюдательный Совета КНУ. По данным СМИ, его несколько раз обвиняли в плагиате. Например, в 2006 году под авторством Литвина вышла трехтомное издание "История Украины". Почти половина первого тома (432 страницы) повторяла содержание научных работ украинских историков Натальи Яковенко и Алексея Толочко.

СПРАВКА. Литвин – народный депутат IV, VI-VIII созывов, экс-глава Рады, лидер Народной партии. С ноября 1999 года по май 2002 года возглавлял Администрацию второго президента Леонида Кучмы.

22 июля 2019 года сообщалось, что Литвин проигрывает на досрочных выборах в Верховную Раду кандидату от Слуги народа Дмитрию Костюку на 65-м округе Житомирской области.

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Арина Толина

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