Бывший спикер Рады и глава администрации Кучмы Литвин идет в ректоры КНУ
Кроме Владимира Литвина в ректоры КНУ имени Тараса Шевченко баллотируются еще десять человек
Экс-спикер Верховной Рады и глава Администрации второго президента Леонида Кучмы Владимир Литвин баллотируется в ректоры Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Об этом сообщил преподаватель философского факультета университета Андрей Черных.
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Полный список кандидатов в ректоры КНУ:
- Болтивец Сергей;
- Хромец Виталий;
- Выжва Сергей;
- Копыленко Александр;
- Куцевич Максим;
- Конверский Анатолий;
- Литвин Владимир;
- Захарченко Петр
- Чудовская Ирина;
- Витренко Андрей;
- Бугров Владимир.
Ректора университета выбирают каждые пять лет. Сейчас КНУ им. Тараса Шевченко возглавляет Леонид Губерский. 28 октября 2008 года он стал ректором вуза, а 20 октября 2015 года его переизбрали.
Сейчас Литвин входит в наблюдательный Совета КНУ. По данным СМИ, его несколько раз обвиняли в плагиате. Например, в 2006 году под авторством Литвина вышла трехтомное издание "История Украины". Почти половина первого тома (432 страницы) повторяла содержание научных работ украинских историков Натальи Яковенко и Алексея Толочко.
- 22 июля 2019 года сообщалось, что Литвин проигрывает на досрочных выборах в Верховную Раду кандидату от Слуги народа Дмитрию Костюку на 65-м округе Житомирской области.
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