Чаще всего в Украину по электронным визам едут китайцы - МИД

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Министерство иностранных дел в 2019 году оформило иностранцам уже более 20 000 электронных виз для въезда в Украину. Об этом сообщил секретарь ведомства Андрей Заец.

Данные приведены по состоянию на январь-июль.

По его информации, больше всего е-виз оформлено для граждан Китайской народной республики - свыше 12 000. Далее с большим отрывом идут Австралия и Садовская Аравия - 2300 и 1700 соответственно.

Возрастная категория тех, кто получил такую визу, составляет от двух месяцев до 96 лет. Чаще всего их оформляют для туризма, деловых поездок и частных путешествий, отмечают в МИД.