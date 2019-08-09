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Чаще всего в Украину по электронным визам едут китайцы - МИД

Чаще всего в Украину по электронным визам едут китайцы - МИД - Фото
виза
09.08.2019, 13:32

Стоимость электронной визы в Украину составляет 85 евро

Министерство иностранных дел в 2019 году оформило иностранцам уже более 20 000 электронных виз для въезда в Украину. Об этом сообщил секретарь ведомства Андрей Заец.

Данные приведены по состоянию на январь-июль.

По его информации, больше всего е-виз оформлено для граждан Китайской народной республики - свыше 12 000. Далее с большим отрывом идут Австралия и Садовская Аравия - 2300 и 1700 соответственно.

Возрастная категория тех, кто получил такую визу, составляет от двух месяцев до 96 лет. Чаще всего их оформляют для туризма, деловых поездок и частных путешествий, отмечают в МИД.

  • Электронную визу в Украину могут оформить граждане 52 государств. Централизованно их оформлять начали с 1 января 2019 года, процесс упрощен и осуществляется посредством веб-платформы МИД.
  • При въезде в Украину е-визу следует распечатать и предъявить при прохождении пограничного контроля.
  • С 1 января стоимость е-визы в Украину составляет 85 евро.
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