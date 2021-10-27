Чиновники присвоили 20 млн грн, выделенных на модернизацию Днестровской ГАЭС – полиция

Чиновники двух организаций присвоили средства, которые должны были пойти на модернизацию Днестровской гидроаккумулирующей электростанции, убытки составили 20 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В ходе расследования полиция установила, что подозреваемые привлекли к работам подрядчиков с признаками фиктивности, без проведения тендера заключили два договора на модернизацию на сумму 5,3 млрд грн, завысили объем выполненных работ и стоимость товаров.

Дело открыто по статье о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах.

Проведены обыски в Киевской, Хмельницкой и Черновицкой областях по месту работы и дома у фигурантов, а также в офисах организаций-подрядчиков.

Изъяты документы, компьютерная техника, мобильные телефоны и печати организаций.

Продолжается проверка законности других строительно-монтажных работ.

СПРАВКА. Строительство Днестровской ГАЭС на реке Днестр в селе Васильевка Сокирянского района Черновицкой области началось в 1983 году. Сдача объекта планировалась еще в 1996-м. Первый агрегат станции введен в эксплуатацию в 2010-м, следующие два — в 2014 и 2016 годах, ввод четвертого планируется в декабре 2021 года.

В июле 2021 года СБУ сообщила, что подозревает в незаконном завладении $395 000 шесть топ-чиновников Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

19 октября в пресс-службе Киевской городской прокуратуры сообщили, что директора СП "Киевские тепловые сети" КП "Киевтеплоэнерго" и бывшего директора подрядной организации подозревают в завышении стоимости материалов на сумму более 1,5 млн грн при капитальном ремонте аварийного участка тепловых сетей.

Читайте также: Всемирный банк выделил $212 млн Укргидроэнерго на "большую батарейку"

Виктория Найдёнова

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.