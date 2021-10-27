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Чиновники присвоили 20 млн грн, выделенных на модернизацию Днестровской ГАЭС – полиция

Цей матеріал також доступний українською
27.10.2021, 16:02
Чиновники присвоили 20 млн грн, выделенных на модернизацию Днестровской ГАЭС – полиция - Фото
Фото: depositphotos.com

Чиновники двух организаций присвоили средства, которые должны были пойти на модернизацию Днестровской гидроаккумулирующей электростанции, убытки составили 20 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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В ходе расследования полиция установила, что подозреваемые привлекли к работам подрядчиков с признаками фиктивности, без проведения тендера заключили два договора на модернизацию на сумму 5,3 млрд грн, завысили объем выполненных работ и стоимость товаров.

Дело открыто по статье о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах.

Проведены обыски в Киевской, Хмельницкой и Черновицкой областях по месту работы и дома у фигурантов, а также в офисах организаций-подрядчиков.

Изъяты документы, компьютерная техника, мобильные телефоны и печати организаций.

Продолжается проверка законности других строительно-монтажных работ.

СПРАВКА. Строительство Днестровской ГАЭС на реке Днестр в селе Васильевка Сокирянского района Черновицкой области началось в 1983 году. Сдача объекта планировалась еще в 1996-м. Первый агрегат станции введен в эксплуатацию в 2010-м, следующие два — в 2014 и 2016 годах, ввод четвертого планируется в декабре 2021 года.
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Виктория Найдёнова
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