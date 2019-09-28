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Число противников продажи земли за год снизилось на 20% - опрос

Число противников продажи земли за год снизилось на 20% - опрос - Фото
земля продам
28.09.2019, 18:37

Большинство украинцев считает, что вопрос о продаже земли должен решаться на референдуме

Больше половины украинцев не одобряют поручение президента Владимира Зеленского отменить мораторий на продажу земли. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованного Киевским международным институтом социологии.

Отмену моратория не одобряют 52% украинцев, позитивно относятся к поручению Зеленского 35% опрошенных, 13% не смогли ответить на вопрос.

По словам гендиректора КМИС Владимира Паниотто, по сравнению с опросом, проведенным в ноябре 2018 года, количество противников отмены моратория снизилось на 20% - с 72 до 52%. В то же время, он отметил, что это может быть связано с разницей в формулировках вопроса - в 2018 году спрашивали о том, как люди проголосовали бы на референдуме о купле/продаже земли. Другими возможными причинами изменения отношения украинцев Паниотто назвал поддержку действий Зеленского и новой власти его сторонниками, а также смену риторики о продаже земли на некоторых популярных телеканалах и в Интернете.

Также, по данным опроса КМИС, большинство украинцев - 64,3% - считает, что вопрос о продаже земли должен решаться только на референдуме. 25,5% сказали, что этот вопрос должны решать президент, Рада и Кабмин, затруднились с ответом 10,2%.

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опрос продажа земли
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