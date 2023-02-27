ЧВК Редан. Подростки в Украине начали устраивать драки под влиянием субкультуры из РФ

В центре Харькова полиция задержала группу подростков, собиравшихся устроить массовую драку. Полиция установила, что часть флешмоба, который запустили в России, рассказал начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко.

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"Русские убийцы и мародеры запустили флешмоб для подростков, результатом которого должна была стать массовая драка. Полиция оперативно задержала всех юношей, включившихся в эту опасную игру. Сейчас полиция приглашает родителей, с ними будут встречаться ювенальные полицейские и будут проводить профилактические беседы", – рассказал полицейский в Facebook (пост спрятан из-за стандартов соцсети).

В последние несколько дней в украинских соцсетях появилось видео со столкновениями между подростками и в других городах Украины, где их называют ПВК Редан (или Редан).

Франківськ знов вражає…

Сьогодні там було "стінка на стінку" між, так званими, ЧВК Редан (ця субкультура пішла від росні, що ще гірше і шириться містами України) і якоюсь другою субкультурою

Погано ще й те, що другі чіпляються до всіх на вулиці (скріни мого підписника) pic.twitter.com/AOwAsYZxjh — Жданя говорить (@zhdanya_anya) February 26, 2023

Название Редан происходит из аниме Hunter x Hunter, в котором есть преступная группировка под названием Геней Рёдан, или Пауки. В России под влиянием аниме образовалась субкультура подростков-неформалов под названием ПВК Редан.

Они носят длинные волосы и одежду с пауками, как у участников этой группировки, устраивают потасовки в торговых центрах и воюют с другим кланом, так называемыми "оффниками" (гопниками).

По данным российских пропагандистских медиа, в течение 24-25 февраля в РФ задержали более 300 несовершеннолетних, связываемых с этой субкультурой, большинство – возле одного из московских торговых центров, где они собирались устроить массовую драку. У некоторых изъяли газовые баллончики, ножи, страйкбольные пистолеты.

Андрій Водяний

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