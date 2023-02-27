ЧВК Редан. Подростки в Украине начали устраивать драки под влиянием субкультуры из РФ
В центре Харькова полиция задержала группу подростков, собиравшихся устроить массовую драку. Полиция установила, что часть флешмоба, который запустили в России, рассказал начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко.
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"Русские убийцы и мародеры запустили флешмоб для подростков, результатом которого должна была стать массовая драка. Полиция оперативно задержала всех юношей, включившихся в эту опасную игру. Сейчас полиция приглашает родителей, с ними будут встречаться ювенальные полицейские и будут проводить профилактические беседы", – рассказал полицейский в Facebook (пост спрятан из-за стандартов соцсети).
В последние несколько дней в украинских соцсетях появилось видео со столкновениями между подростками и в других городах Украины, где их называют ПВК Редан (или Редан).
Франківськ знов вражає…— Жданя говорить (@zhdanya_anya) February 26, 2023
Сьогодні там було "стінка на стінку" між, так званими, ЧВК Редан (ця субкультура пішла від росні, що ще гірше і шириться містами України) і якоюсь другою субкультурою
Погано ще й те, що другі чіпляються до всіх на вулиці (скріни мого підписника) pic.twitter.com/AOwAsYZxjh
Название Редан происходит из аниме Hunter x Hunter, в котором есть преступная группировка под названием Геней Рёдан, или Пауки. В России под влиянием аниме образовалась субкультура подростков-неформалов под названием ПВК Редан.
Они носят длинные волосы и одежду с пауками, как у участников этой группировки, устраивают потасовки в торговых центрах и воюют с другим кланом, так называемыми "оффниками" (гопниками).
По данным российских пропагандистских медиа, в течение 24-25 февраля в РФ задержали более 300 несовершеннолетних, связываемых с этой субкультурой, большинство – возле одного из московских торговых центров, где они собирались устроить массовую драку. У некоторых изъяли газовые баллончики, ножи, страйкбольные пистолеты.
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