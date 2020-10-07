COVID-19. В МОН разработали серию комиксов для школьников о пользе масок и антисептиков
Вскоре комиксы с напоминанием о правилах защиты от коронавируса разошлют во все школы
В Министерстве образования и науки в рамках кампании о необходимости использования защитных масок и антисептиков для рук разработали серию комиксов для школьников. Один из примеров комиксов был размещен на сайте ведомства.
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По мнению авторов комиксов, об обязательных правилах защиты от коронавируса необходимо напоминать как можно чаще – особенно ученикам школ, которые много времени проводят за партами и пользуются школьными приспособлениями.
Комиксы обещают разослать по всем школам, а также активно распространять в соцсетях.
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