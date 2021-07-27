Дантистку из Ровно, которую обвиняют в избиении детей, лишили лицензии

Врача-стоматолога из Ровно, которую обвиняют в избиении несовершеннолетних пациентов, лишили лицензии на медицинскую практику. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ровенской области.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Согласно сообщению, Минздрав провел внеплановую проверку соблюдения дантистом лицензионных условий. Были выявлены нарушения, которые врач, по информации прокуратуры, не устранила.

По результатам повторной проверки министр здравоохранения издал приказ об аннулировании лицензии врача на медицинскую практику.

Вместе с тем в Ровенском городском суде продолжается рассмотрение уголовного производства против стоматолога.

Жалобы на врача начали поступать в полицию от жителей Костополя и облцентра. Вместе с тем, в соцсетях публиковали видео, на которых видно, что дантистка травмирует детей во время лечения.

18 февраля прокуратура объявила подозрение врачу.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.