Денисова: Более четверти населения Украины находится за чертой бедности

По данным омбудсмена, несмотря на увеличение уровня оплаты труда, в Украине распространена бедность работающих

Более четверти всего населения Украины находится за чертой бедности. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook по итогам участия в социальном форуме Совета ООН по правам человека.

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"Результаты осуществляемого мной мониторинга свидетельствуют: более четверти всего населения Украины находится за чертой бедности. Прожиточный минимум в Украине составляет около $75 на одного человека в месяц. Минимальная заработная плата украинцев – $176", – написала Денисова.

По ее словам, несмотря на увеличение уровня оплаты труда, в Украине наблюдается такое явление как бедность работающих.

Омбудсмен отметила, что по оценкам экспертов, каждому третьему работающему не хватает заработной платы на удовлетворение необходимых жизненных потребностей, а каждый второй трудоспособный работает на условиях вторичной занятости.

"Кроме того, в Украине на 24% выросла задолженность по выплате заработной платы и составляет $200 млн. Неизменно высоким остается уровень бедности среди лиц пенсионного возраста. Пенсию в размере ниже или на уровне предела монетарной бедности получают около 80% наших пенсионеров", – написала Денисова.

Также она сообщила, что из-за войны на Донбассе, более 1,5 млн украинских граждан были вынуждены покинуть свои дома.

Денисова добавила, что проблема бедности усилилась в условиях пандемии COVID-19 ростом уровня безработицы, отсутствием надлежащего социального обеспечения лиц с инвалидностью и малообеспеченных граждан, ограничением доступа к дистанционному онлайн-обучению большинства детей из малообеспеченных семей.

18 сентября были опубликованы результаты исследования института демографии им. Птухи НАНУ – по их данным, в категорию бедных попадет 45% населения Украины по итогам 2020 года.

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Наталия Медведева

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