Детсадам в Германии не хватает работников: хотят признать дипломы украинских беженцев

Министр по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи ФРГ Лиза Паус считает необходимым ускорить признание украинских дипломов воспитателя детского сада. Об этом она сказала в интервью изданию медиагруппы Funke.

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"Очень важно без промедления признать их квалификацию и дать им возможность посещать языковые курсы", – цитирует Паус Немецкая волна.

Она пояснила, что дошкольным учреждениям Германии остро не хватает специалистов.

"Нельзя допускать, чтобы украинские высококвалифицированные воспитательницы и воспитатели работали в немецких детсадах как формально неквалифицированные сотрудники из-за того, что здесь не признают их дипломы. Необходимо исправить эту ситуацию", – подчеркнула министерша.

Германия приняла около 600 000 украинских беженцев трудоспособного возраста.

По состоянию на сентябрь 2022 года в стране было трудоустроено только 142 000 граждан Украины. По данным посольства Германии в Украине, непризнание дипломов – одно из основных препятствий для трудоустройства украинских беженцев.

Андрій Водяний

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