Днепрян просят эвакуироваться из города. Выехавших – пока не возвращаться
07.04.2022, 13:58
Эвакуация. Фото: УНИАН
Жителям Днепра рекомендуют эвакуироваться из города. Об этом заявил мэр Борис Филатов на брифинге 7 апреля.
"Нам очень помогает, что запущен прямой эвакуационный поезд из Покровска. Тем не менее большое количество людей едут частным транспортом и автобусами. Рекомендую им двигаться дальше, в сторону Западной Украины, где в любом случае безопасно", – говорит он.
Это касается женщин, детей, пожилых людей и тех, кто не вовлечен в промышленные предприятия и в критической инфраструктуре.
Людей, ранее выехавших из Днепра, Филатов просит пока не возвращаться в город.
Отметим, 7 апреля, в 17:00 с железнодорожного вокзала Днепра отправляется эвакуационный поезд во Львов, сообщили в Укрзализныце.
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