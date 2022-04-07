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Днепрян просят эвакуироваться из города. Выехавших – пока не возвращаться

Цей матеріал також доступний українською
07.04.2022, 13:58
Днепрян просят эвакуироваться из города. Выехавших – пока не возвращаться - Фото
Эвакуация. Фото: УНИАН

Жителям Днепра рекомендуют эвакуироваться из города. Об этом заявил мэр Борис Филатов на брифинге 7 апреля.

"Нам очень помогает, что запущен прямой эвакуационный поезд из Покровска. Тем не менее большое количество людей едут частным транспортом и автобусами. Рекомендую им двигаться дальше, в сторону Западной Украины, где в любом случае безопасно", – говорит он.

Это касается женщин, детей, пожилых людей и тех, кто не вовлечен в промышленные предприятия и в критической инфраструктуре.

Людей, ранее выехавших из Днепра, Филатов просит пока не возвращаться в город.

Отметим, 7 апреля, в 17:00 с железнодорожного вокзала Днепра отправляется эвакуационный поезд во Львов, сообщили в Укрзализныце.

Катерина Амеліна
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