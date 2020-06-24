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До шести лет тюрьмы за кражу кабелей. Верховный суд разрешил усилить наказание

До шести лет тюрьмы за кражу кабелей. Верховный суд разрешил усилить наказание - Фото
Кабель (Иллюстративное фото: pixabay.com)
24.06.2020, 13:30

Решение Верховного Суда позволяет существенно увеличить вероятность наказания за кражу телекоммуникационных кабелей

Верховный суд Украины признал, что кражу кабеля из телекоммуникационного колодца следует квалифицировать по ч.3 ст.185 УКУ как кражу с проникновением в другое помещение. Об этом сообщил ВСУ в Facebook.

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Решение приняла Вторая судебная палата Кассационного уголовного суда в составе ВСУ, оставив без удовлетворения кассационную жалобу защитника одного из осужденных за кражу кабелей из телекоммуникационного колодца.

По данным следствия, ночью трое подозреваемых попали в колодец через люк. "То есть осужденные понимали, что доступ к колодцу существенно затруднен и они не имеют права находиться в нем. Поэтому суды правильно установили, что в этом случае имело место проникновение в колодец ККЗ. Следовательно, действия осужденных были правильно квалифицированы по ч. 3 ст. 185 УК Украины", - сообщили в Верховном Суде.

Директор по корпоративным коммуникациям компании Укртелеком Михаил Шуранов заявил в Facebook, что это решение является очень важным для телеком-индустрии. По его мнению, квалификация проникновения в колодец кабельной канализации как кражи с проникновением в помещение, позволяет существенно увеличить вероятность существенного наказания за это преступление.

По словам Шуранова, до этого почти 90% краж кабеля квалифицировались по ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса, что позволяло ворам избегать содержания под стражей до суда и реального срока в тюрьме.

Преступление по ч. 3 ст. 185 УКУ (кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или причинившая значительный ущерб потерпевшему)  наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет.

Наталия Софиенко
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