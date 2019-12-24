Дожди и метели. В Украину пришел циклон Ailton: погода, карта

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24 декабря на большинстве территории страны ожидаются дожди, 27-28 декабря - похолодание. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"В Украину пришел циклон со странным именем Ailton, который организовал дожди", - уточнила Диденко.

Фото: meteo.gov.ua

По ее словам, дожди пройдут в западных областях, в Карпатах - с мокрым снегом и даже метелями, вечером на юге и во всех центральных областях.

На востоке – без осадков, туманы. Во вторник ожидается + 4 + 8 градусов, на юге + 7, + 12 градусов.

В Киеве 24 декабря ожидается влажная, еще сравнительно теплая погода - небольшие дожди и около +6 градусов.

В дальнейшем в столице также постепенно похолодает ориентировочно 27-28 декабря.