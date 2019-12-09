Домой на волю. Львов из бердянского зоопарка отправили в Африку

Представитель фонда LAEO осматривает львят в зоопарке, июнь 2019 года (Фото: Бердянский зоопарк Сафари/Facebook)

Пятеро львов из частного зоопарка в Бердянске сегодня вылетают из аэропорта "Борисполь" на историческую родину, в ЮАР. Об этом сообщает пресс-служба Минэкоэнерго в Facebook.

Им подготовлено место в приюте для хищников Love Lions Alive, общая площадь которого составляет около 1000 га. Вначале львята должны будут пожить в карантинной зоне площадью 3600 кв.м, а затем их переселят на открытую территорию в 25 га.

Инициативу переселить зверей в естественные условия взяла на себя международная волонтерская организация The Lawrence Anthony Earth Organization (LAEO), которая занимается спасением диких животных из цирков и зоопарков. Она и оплатит перелет животных.

"Львы должны быть в Африке. Они поступили из частного зоопарка, это нехорошо для животных. Мы дадим им шанс на новую жизнь в Африке", - отметил представитель фонда.

Видео: Минэкоэнерго/Facebook

18 июня на странице зоопарка в Facebook сообщалось, что пятеро годовалых львят - Рыжая, Буба, Красавица, Белла и Хич переедут жить в Африку. Из Бердянска их доставят в Самбор, и после оформления всех необходимых документов на специальных самолетах они полетят в ЮАР с пересадкой в Стамбуле.

Львята (четыре самки и один самец) готовятся к перелету в Африку (Фото: Бердянский зоопарк Сафари/Facebook)