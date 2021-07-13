Елена Зеленская представила просветительский проект "Справочник безбарьерности"

Новость опубликована в рамках информационного партнерства LIGA.net с фондом Let's Help, который участвовал в инициативе

Первая леди Украины Елена Зеленская на втором заседании Совета безбарьерности представила просветительский проект "Справочник безбарьерности". Мероприятие состоялось под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Члены Совета рассмотрели доработанный План мероприятий на 2021-2022 годы во исполнение Нацстратегии, в который включены предложения от общественности, данные относительно необходимого финансирования и четкие индикаторы успешности его реализации.

"Эта стратегия создана для людей, и она о людях. Раз за разом мы сталкиваемся с тем, что нужно объяснять значение безбарьерности. Для того чтобы сделать термин более понятным, у меня возникла идея: создать единый справочник с разъяснением основных принципов безбарьерности, правил коммуникации и словарем базовых понятий безбарьерности", – прокомментировала Елена Зеленская.

План мероприятий предусматривает более 250 инициатив, которые должны быть воплощены в ближайшие два года. Среди всех мероприятий представители министерств совместными усилиями определили семь приоритетных проектов. Они касаются самых больших барьеров, с которыми украинцы сталкиваются ежедневно.

Министерства сфокусируются на таких проектах:

- Стандарты инфраструктурной безбарьерности – объекты транспортной инфраструктуры должны стать доступными для всех и отвечать современным требованиям безбарьерности.

- Информационная кампания "Украина без барьеров" – общество должно быть осведомленным и воспринимать философию жизни без ограничений.

- Доступ к интернету в украинских селах – не менее 6 тыс. объектов социальной инфраструктуры, 3 тыс. сел, 1 млн украинцев получат возможность подключиться к интернету.

- Физическая доступность общественных зданий – маломобильные группы населения получат возможность перемещаться и пользоваться большинством общественных зданий.

- Ветеранская предпринимательская инициатива G2VEI (Government to Veterans Entrepreneurial Initiatives) – участники боевых действий и ветераны получат равные возможности, независимо от географии проживания, для организации собственного бизнеса.

- "Школьное образование для всех" – совершенствование работы образовательных центров: семьи с детьми с особыми потребностями получат мультидисциплинарный подход для раннего выявления особых образовательных потребностей, чтобы предоставить полноценное образование и развитие детям.

- Внедрение международной классификации функционирования (МКФ), ограничений жизнедеятельности и здоровья – предполагает новый подход к определению статуса "лицо с инвалидностью", "ребенок с инвалидностью", а реабилитационная помощь будет учитывать реальные потребности личности независимо от наличия статуса "лицо с инвалидностью".

Ожидается, что доработанный План мероприятий по реализации Нацстратегии по созданию безбарьерного пространства на 2021-2022 годы будет рассмотрен и утвержден на ближайшем заседании Кабмина.

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