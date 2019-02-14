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14.02.2019, 19:17

Еще два европейских аэропорта исправили Kiev на Kyiv

Еще два европейских аэропорта исправили Kiev на Kyiv - Фото
Фото: социальные сети

В Таллине и Будапеште отныне правильно написана столица Украины

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Аэропорты еще двух европейских городов – Таллина и Будапешта - отныне будут указывать название столицы Украины как Kyiv. О нововведении в Международном аэропорту им. Ференца Листа (Будапешт) сообщила посол Украины в Венгрии Любовь Непоп.

Изменения ввели в рамках кампании украинского МИД #KyivNotKiev, уточняет она.

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Фото: Facebook Людмилы Непоп

На сайте Таллиннского аэропорта рейс из аэропорта Борисполь указан Kyiv Boryspil.

Ранее сегодня пресс-секретарь представительства ЕС в Украине Давид Стулик сообщил, что в Европейском Союзе изменили название столицы Украины с Kiev на Kyiv: речь идет о рабочих электронных письмах. Кроме того, в британском посольстве в Украине сообщили, что Kiev на Kyiv заменили в международном аэропорту Лондона Лутон.

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Теги: Таллин, аэропорты, будапешт, kyiv, kyivnotkiev
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