"Это же памятник": Нищук о богослужениях в Софийском соборе

Софийский собор (фото - iStock/Global Images Ukraine)

Софийский собор, который является памятником ЮНЕСКО, не будет местом постоянных богослужений поместной церкви. Службы там будут происходить только на большие церковные и государственные праздники. Об этом заявил министр культуры Евгений Нищук, передает Укринформ.

"Если берем церковный календарь, то это Рождество, это Пасха. Это День Независимости - межконфессиональная молитва представителей всех религиозных организаций, всех конфессий. Это прекрасная традиция, когда в нашей святыне, которая объединяет всех, все могут вознести эту молитву. Это Покрова и так далее ", - сказал Нищук.

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Он отметил, что речь не идет о еженедельной постоянной практике.

Министр напомнил, что София - это памятник национального значения, эта также памятник ЮНЕСКО, там продолжаются реставрационные работы и есть серьезные ограничения. Это касается количества присутствующих в соборе людей. Кроме того там нельзя интенсивно и часто жечь свечи.

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