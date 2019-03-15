Это рекорд. В Японии вычислили 31 триллион знаков числа пи

Фото: скриншот Instagram компании Google

Сотрудница компании Google из Японии Эмма Харука Ивао смогла установить новый рекорд, она вычислила значение числа пи до 31,4 триллиона знаков после запятой. Об этом сообщает блог Google Cloud.

Японка использовала алгоритм y-cruncher. Этот алгоритм помог уже поставить несколько рекордов, связанных со знаками числа пи, и виртуальный кластер Google Compute Engine.

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По информации The Verge, для вычислений потребовалось 25 виртуальных машин, которые работали 121 день.

В Google отметили, что Ивао увлеклась этим числом, когда ей было 12 лет.

Она сказала, что побить мировой рекорд было очень сложно.

Число пи - соотношение диаметра окружности и ее длины. Обычно используются его первые несколько знаков, – 3,14. Точное число пи содержит бесконечное количество цифр, которое имеет абсолютно непредсказуемую последовательность.

14 марта отмечается день числа пи.

17 февраля 2018 года члену-корреспонденту НАН Украины Владимиру Дринфельду и его соавтору Александеру Бейлинсону, которые работают в Университете Чикаго (США), присудили премию Вольфа в области математики.