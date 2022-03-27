Эвакуация 27 марта: два гуманитарных коридора для Донецкой и Луганской областей

На очередном брифинге по планам работы гуманитарных коридоров 27 марта, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, сообщила о согласовании двух: для Донецкой и Луганской областей.

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В Донецкой области, из Мариуполя в Запорожье работаю гумкоридоры на собственном транспорте.

Согласована централизовання эвакуация мариупольцев на автобусах из Бердянска. 15 автобусов выехали из Запорожья по маршруту, время прибытия будет зависеть от скорости прохождения блок-постов российских оккупантов, говорит Министр.

Место сборов: улица Мелитопольское шоссе, 27 – возле городского спорткомплекса

В Бердянске для мариупольцев работает бесплатная дозаправка, по адресу улица Мелитопольское шоссе, 87б. Так же продолжают работу гуманитарные штабы.

Контакты гуманитарных штабов:

(+38 6153) 3-62-76, 3-52-52



0975515917

0504397529.

Получить необходимую помощь мариупольцы могут в колл-центре Запорожья:

095 220-41-11

067 220-41-12

0800-503-508

В Луганской области, из города Рубежное в Бахмут.

Эвакуация пройдет по улицам Киевская, Школьная, Харьковская, Солнечная, Славянская, Хлебозаводская, Шевченко, Сосюры и район железнодорожного вокзала города.

Также по плану, попытки достать людей из убежищ под развалинами хлебозавода и из убежища школы №5.



Верещук заявила, что власть продолжает вести переговоры для создания других маршрутов и учитывают все обращения украинцев.

Анна Чуданова

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