Эвакуация 27 марта: два гуманитарных коридора для Донецкой и Луганской областей
На очередном брифинге по планам работы гуманитарных коридоров 27 марта, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, сообщила о согласовании двух: для Донецкой и Луганской областей.
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В Донецкой области, из Мариуполя в Запорожье работаю гумкоридоры на собственном транспорте.
Согласована централизовання эвакуация мариупольцев на автобусах из Бердянска. 15 автобусов выехали из Запорожья по маршруту, время прибытия будет зависеть от скорости прохождения блок-постов российских оккупантов, говорит Министр.
Место сборов: улица Мелитопольское шоссе, 27 – возле городского спорткомплекса
В Бердянске для мариупольцев работает бесплатная дозаправка, по адресу улица Мелитопольское шоссе, 87б. Так же продолжают работу гуманитарные штабы.
Контакты гуманитарных штабов:
Получить необходимую помощь мариупольцы могут в колл-центре Запорожья:
- 095 220-41-11
- 067 220-41-12
- 0800-503-508
В Луганской области, из города Рубежное в Бахмут.
Эвакуация пройдет по улицам Киевская, Школьная, Харьковская, Солнечная, Славянская, Хлебозаводская, Шевченко, Сосюры и район железнодорожного вокзала города.
Также по плану, попытки достать людей из убежищ под развалинами хлебозавода и из убежища школы №5.
Верещук заявила, что власть продолжает вести переговоры для создания других маршрутов и учитывают все обращения украинцев.
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