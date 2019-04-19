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19.04.2019, 10:55

Евреи всего мира празднуют Песах. Смысл и традиции праздника

Евреи всего мира празднуют Песах. Смысл и традиции праздника - Фото
Фото: EPA

С 19 по 27 апреля иудеи отмечают Песах, или еврейскую Пасху

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Сегодня, 19 апреля, начинается празднование Песаха, или еврейской Пасхи - одного из главных иудейских праздников в память об освобождении евреев от рабства в Древнем Египте.
Песах начинается на четырнадцатый день весеннего месяца нисан по еврейскому лунному календарю и празднуется в течение семи дней в Израиле и восьми дней - за рубежом. Таким образом, в этом году еврейскую Пасху будут праздновать до 27 апреля включительно.

Согласно Библии, поселившиеся в Египте евреи постепенно превратились в рабов египтян. Посему Господь наслал на египетский народ бедствия, или казни. Но несмотря на гибель скота и урожая, а также мор египтян, фараон не соглашался освободить рабов. Только после самой страшной казни, когда в одну ночь были умерщвлены все первенцы египтян, Моисей смог увести евреев из египетского рабства.

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С тех пор иудеи во всем мире отмечают Песах (в переводе с иврита означает "пройти мимо") - праздник исхода из Египта.

Во время Песаха Тора запрещает иудеям употреблять в пищу или хранить хлеб и любые другие продукты, содержащие зерновые, которые подверглись закваске, а велит есть мацу (опресноки). Готовясь к празднику, евреи тщательно убирают в домах.

Первый и последний дни праздников считаются нерабочими для евреев, при этом в первый день запрещены вообще все виды работ. Остальная неделя называется "праздничными буднями".

В первый и второй дни Песаха проводится праздничный ужин - седер. На него приглашают родственников и тех, кто на время праздника остался один. На столе помимо мацы обязательно должно быть шесть блюд: зроа - кусочек жареного мяса на кости, марор - горькая трава и карпас - любая зелень с огорода, харосет - смесь из перетертых яблок и орехов, хазерет - тертый хрен и бейца - вареные яйца. Кроме того, каждый должен выпить четыре бокала вина или виноградного сока. Это символизирует четыре обещания, данные Господом народу Израиля.

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Теги: Песах, пасха, праздник
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