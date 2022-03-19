UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Европейская комиссия предупредила о возможной угрозе голода в Украине

Цей матеріал також доступний українською
19.03.2022, 07:27
Европейская комиссия предупредила о возможной угрозе голода в Украине - Фото
Колонна для эвакуации из Бердянска

Европейская комиссия в связи с продолжающейся войной предупредила об угрозе голода в Украине. "Люди в осажденных городах находятся в апокалиптических условиях: нет еды, нет воды, нет медицинской помощи и нет выхода", – заявил еврокомиссар по урегулированию кризисов и гуманитарной помощи Янез Ленарчич в интервью изданию Welt am Sonntag, выдержки из которого опубликованы в субботу, 19 марта.

По словам Ленарчича, гуманитарный кризис в Украине уже сегодня достиг критической точки, но ситуация может стать еще хуже.

"Это безжалостное вторжение началось более трех недель назад, но мы уже начинаем видеть, что приближается голод", – сказал комиссар ЕС. От голода уже страдает население таких осажденных городов, как Мариуполь. 

Янез Ленарчич сообщил, что медицинские учреждения сталкиваются с большими трудностями при получении жизненно необходимых товаров. "Колоссальная проблема – это доступ. Предоставление гуманитарного доступа без каких-либо препятствий является обязанностью", – сказал он, добавив, что ЕК расширяет свою гуманитарную помощь вместе с партнерами на местах. "Но пока продолжаются боевые действия и не будет достигнуто прекращение огня, доступ к людям, нуждающимся в жизненно важной помощи, невозможен", – подчеркнул словацкий политик.

Нарушение международного права в Украине должно быть немедленно прекращено, потребовал Ленарчич. "Те, кто несет ответственность за это нарушение и тем самым причиняет невообразимые страдания гражданскому населению, должны быть привлечены к ответственности. Я снова призываю Россию соблюдать свои обязательства по международному гуманитарному праву и немедленно прекратить войну", – сказал он.

Дмитрий Смирнов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война России против Украины голод
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 