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Евровидение 2020. Где и когда смотреть первый полуфинал нацотбора

Евровидение 2020. Где и когда смотреть первый полуфинал нацотбора - Фото
Евровидение (Фото: Eurovision Ukraine/Facebook)
07.02.2020, 11:37

Национальный отбор на Евровидение 2020 стартовал 16 октября 2019 года

8 февраля состоится первый полуфинал украинского национального отбора на песенный конкурс Евровидение 2020Второй полуфинал состоится 15 февраля, а финал, в ходе которого определится победитель, пройдет 22 февраля.

Будут выступать восемь участников: [O], Jerry Heil, Katya Chilly, KRUТЬ, Go-A, CLOUDLESS, GIA и Assol. Оценивать их будут Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов. Ведущим украинского нацотбора на Евровидение станет шоумен Сергей Притула.

Первый полуфинал нацотбора на Евровидение 2020 можно будет смотреть онлайн в эфире телеканалов СТБ и UA: Перший 8 февраля, начало в 18:00.

  • Евровидение 2020 состоится в мае в городе Роттердам и традиционно пройдет в три этапа: первый и второй полуфиналы состоятся 12 и 14 мая, а финал пройдет 16 мая.
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