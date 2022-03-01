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Где купить еду: онлайн-карта продовольственных магазинов Украины

Цей матеріал також доступний українською
01.03.2022, 17:23

Ukraine WOW опубликовали онлайн-карту продовольственных магазинов Украины.

На карте указаны:

  • название магазина/торговой сети;
  • график работы конкретных магазинов в разных городах;
  • адреса магазинов;
  • статус работы торговых точек.

Сегодня, 1 марта, карта отображает информацию о магазинах АТБ, КОЛО, Сильпо, Фора, Novus, Varus, Рукавичка и Еко маркет.

Информация будет регулярно обновляться. Время обновлений также указано на карте.

Альона Низовець
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Украина карта магазины продовольства
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