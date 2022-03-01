Где купить еду: онлайн-карта продовольственных магазинов Украины
01.03.2022, 17:23
Ukraine WOW опубликовали онлайн-карту продовольственных магазинов Украины.
На карте указаны:
- название магазина/торговой сети;
- график работы конкретных магазинов в разных городах;
- адреса магазинов;
- статус работы торговых точек.
Сегодня, 1 марта, карта отображает информацию о магазинах АТБ, КОЛО, Сильпо, Фора, Novus, Varus, Рукавичка и Еко маркет.
Информация будет регулярно обновляться. Время обновлений также указано на карте.
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