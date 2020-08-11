Генпрокуратуру заинтересовали мусорные баки, в которых квасили капусту - Филатов

Это те самые украденные мусорные контейнеры, в которых жители готовили соления в прошлом году, отметил мэр Днепра

Генпрокуратура поручила Службе безопасности Украины разобраться с приобретением мусорных баков мэрией Днепра. Об этом в Facebook сообщил мэр города Борис Филатов.

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По его словам, это те мусорные контейнеры, в которых жители квасили капусту и солили арбузы в прошлом году.

"Стало известно, что заместитель Генерального прокурора по фамилии Любович (Андрей - ред.) поручил Главному следственному управлению СБУ, находящемуся в Киеве, расследовать уголовное дело по приобретению этих мусорных баков мэрией Днепра", - написал Филатов.

Формулировка передачи дела спецслужбе, занимающейся госбезопасностью: "подрыв экономики Украины", уточнил мэр города.

LIGA.net отправила запрос в Генпрокуратуру с просьбой прокомментировать открытие уголовного производства.

Днепре жители частного сектора одного из районов украли недавно установленные мусорные контейнеры, чтобы готовить в них соления. 15 января 2019 года в

Наталия Софиенко

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