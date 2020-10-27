Глава Укравтодора: Фонд борьбы с COVID-19 получил свое название случайно

Александр Кубраков окрестил "коммуникационным промахом" название спецфонда фондом борьбы с коронавирусом

Глава Укравтодора Александр Кубраков заявил, что специальный фонд, который сформировали во время утверждения бюджета в 2019 году, назвали фондом борьбы с коронавирусом случайно. Об этом он рассказал в комментарии Бабелю.

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Кубраков напомнил, что в конце прошлого года при проведении секвестра бюджета (сокращения его расходной части – ред.) часть средств планировали направить в отдельный фонд, который впоследствии "удачно назвали фондом борьбы с COVID-19". Предварительно, туда должны были войти 35 млрд грн – в том числе и из штрафов, которые Газпром выплатил Нафтогазу.

Также планировалось выделить стабилизационный фонд для экономики, но его целью было справиться с последствиями коронавируса не только в области здравоохранения, но и в экономике.

"Нафтогаз перечислил 27-28 миллиардов в бюджет Украины, их поместили в фонд, откуда суммарно нам выдали 35 миллиардов. Я думаю, это наш коммуникационный промах, что спецфонд сформировался как COVID-фонд", – подчеркнул Кубраков.

1 июля Кабмин выделил Укравтодору 35 млрд из Фонда борьбы с коронавирусом.

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Дарья Мостовая

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